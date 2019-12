Il vero Bologna di Mihajlovic è tornato

Tornato fisicamente Mihajlovic, è tornato anche il vero Bologna. Quello che aveva emozionato e stupito tutti nel girone di ritorno della scorsa stagione, sembra finalmente “rinato”. Al di là dei risultati, si sono riviste le vere prestazioni: quelle che il tecnico serbo ama e pretende dalla sua squadra. Intensità e mentalità offensiva sono i dogmi del mister, che richiede ai suoi giocatori la sua stessa aggressività.

Il Bologna di oggi risponde colpo su colpo agli avversari, senza preoccuparsi eccessivamente degli equilibri e della fase difensiva. L’obiettivo rimane quello di segnare un gol in più dell’altra squadra, come abbiamo visto nelle ultime gare contro Napoli, Milan, Atalanta e Lecce: il bilancio dice infatti 11 gol fatti e 7 subiti, che sono valsi 3 vittorie ed una sconfitta. “Giocando in questo modo, le vittorie saranno più delle sconfitte”, continua a ripetere lo staff tecnico. Coraggio, sfrontatezza e poca umiltà rendono il Bologna uno dei più pericolosi “pugili” della Serie A.