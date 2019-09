Il Torino cade in casa, il Bologna rimane secondo

Il Torino affonda in casa sotto i colpi del Lecce e manca l’aggancio in vetta, con la sconfitta dei granata il Bologna rimane al secondo posto a pari punti con la Juventus. Non è stata una partita esente da polemiche, sia sul campo che sugli spalti. L’episodio decisivo è un rigore non assegnato al 95′, per Mazzarri c’è, ma non per l’arbitro Giua dopo il check al Var.

Dalla curva Maratona invece non giungono fischi, ma il silenzio, che forse è pure peggio. Alla fine è 2-1 per i pugliesi grazie alle reti di Farias e Mancosu, mentre per i granata va a segno Belotti su calcio di rigore. Debutto per l’ex giocatore rossoblù Simone Verdi, uno dei rimpianti della partita, entra, forse tardivamente, al 27′ della ripresa e per poco non propizia il pareggio. Mazzari fa mea culpa e si scusa con i tifosi, ma al Torino rimane l’amarezza per un’occasione persa.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport.