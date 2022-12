Il Sant’Orsola: “Abbiamo combattuto al suo fianco”

Anche l'ospedale Sant'Orsola, che ha seguito Mihajlovic per tutta la battaglia, si unisce al cordoglio e al dolore per la scomparsa dell'allenatore serbo:

«Alla famiglia di Sinisa Mihajlovic va il più sentito cordoglio da parte di tutta la comunità del Sant’Orsola di cui Sinisa era entrato a fare parte – fanno sapere dall’ospedale –. Abbiamo combattuto con lui, sempre al suo fianco, una lunga e dura battaglia. La consapevolezza che la malattia non sempre si può sconfiggere, nonostante le cure avanzate e l’impegno imponente, non attenua certo il profondo dolore per la sua scomparsa».