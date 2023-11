Il Resto del Carlino – Motta si fa ancora attendere per il rinnovo, intanto lavora sui gol

Stamattina alle 11 Casteldebole riaprirà le porte, ripartendo proprio dall'ultima sconfitta contro la Fiorentina . Molti dei ragazzi saranno però già lì da un po' per l'ormai rito della colazione collettiva. Momento della giornata in cui il gruppo si riunisce sia fisicamente ma anche mentalmente, verso obiettivi comuni. Anche se all'appello mancano ancora la maggior parte dei nazionali, tranne Saelemaekers , Ferguson e Urbanski già rientrati e Kristiansen che dovrebbe rincasare in giornata. Una buona notizia arriva proprio dal primo della lista. Il belga, che era dovuto rimanere addirittura in tribuna contro la Serbia, ha recuperato ed ora è pronto, come gli altri, a riunirsi alla squadra.

Come ci riporta Il Resto del Carlino, una delle problematiche su cui Motta dovrà ragionare in queste settimane è la scarsa vena realizzativa dei suoi giocatori in rapporto alla mole di gioco prodotta. Zirkzee incide in diverse partite importanti, ma non è un cecchino; Orsolini ha fiuto per il gol, ma spesso il suo ingranaggio si inceppa, dando pochi risultati e poca continuità in materia realizzativa; Ndoye, Saelemaekers e Karlsson sono invece ancora a mani vuote. Proprio sullo svedese Jesper, costretto a fermarsi fino a Natale per l'infortunio al ginocchio, ci sarà da ragionare nel mercato di gennaio. Non meno importante su questo fronte è il rinnovo di Motta. Per ora l'allenatore non ha voluto spendere parole sull'argomento, pensando solo a far bene partita dopo partita. Bisognerà aspettare ancora per avere delle risposte certe.