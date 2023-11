Carlino – Le nazionali chiamano: Saelemaekers riconquista un posto tra i Diavoli Rossi

In questo giro di convocazioni con la nazionale prendono vita tante certezze, ma spuntano anche due sorprese: una buona e una cattiva notizia si aggirano tra i ranghi bolognesi. La prima è per Alexis Saelemaekers , richiamato dal suo Belgio per affrontare la Serbia e l' Azerbagian . Mentre la seconda è sfortunatamente per Riccardo Orsolini , escluso dalle fila degli azzurri. Quest'ultimo era stato convocato le ultime due volte da Spalletti in extremis, ma oggi sembra avergli preferito Zaniolo e Politano . Probabilmente il ct vuole vedere di più da Orso , che deve approfittare di ogni pallone toccato in ogni partita per dare segnali di crescita, partendo proprio domenica dal Franchi.

Calafiori resta, insieme a Fabbian, in Under 21. Il giovane romano dovrà dimostrare continuità e miglioramenti per poter ambire ad un posto nella nazionale maggiore. Il Marocco dovrà invece rinunciare ad El Azzouzi, a causa dell'infortunio che lo ha colpito contro il Sassuolo, mentre per Karlsson si vedrà a breve se riuscirà a rispondere alla convocazione della sua Svezia. D'altra parte Lucumi torna in campo con la Colombia contro Brasile e Paraguay. Confermati poi nelle rispettive nazionali sono gli svizzeri Aebischer, Freuler e Ndoye per le sfide contro l'Israele, il Kosovo e la Romania. Stesso discorso per il polacco Skorupski e per Kristiansen, Ferguson, Moro e Posch, chiamati rispettivamente da Danimarca, Scozia, Croazia e Austria. Non dobbiamo poi dimenticare Urbanski, essenziale per la nazionale polacca Under 20, e Corazza e Bagnolini che potrebbero essere convocati negli azzurri Under 20 e far salire il numero dei nazionali felsinei a 16.