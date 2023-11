Il Resto del Carlino – Almeno 21 mila i tifosi attesi stasera al Dall’Ara

In questa stagione di campionato sotto la guida di Motta, con una squadra che fa sognare i piccini ma anche i tifosi più grandi, il Dall'Ara straripa ad ogni match. Anche questa sera sono attesi più di 21 mila spettatori, nonostante i soli settori esauriti siano la curva ospiti e la Kids Stand, mentre la curva Bulgarelli è occupata dagli abbonati. Inoltre resta valida la promozione dei distinti a 15 euro per gli studenti dell'Alma Mater. Stasera assisteremo ad un vero e proprio delirio nelle strade della città felsinea: una notte di un giorno feriale per giocarsi, in uno scontro diretto contro l'aquila laziale, la corsa all'Europa.