Carlino – A caccia del vice-Zirkzee: i nomi

Inoltre la grande esplosione di Zirkzee ha portato tantissimi occhi su di lui, conferendogli autostima e sicurezza. Ma si sa quanto invece sia importante un pizzico di brivido e di concorrenza in squadra, che spingono i giocatori a far sempre meglio. Proprio per questi motivi gli osservatori bolognesi sono al lavoro e non solo per l'attacco. Molti sono i ragazzi che hanno portato lo sguardo a soffermarsi su di essi: dai difensori Mosquera e Vazquez, alle punte Duro e Yeremchuk, poi da Boadu a Mir, passando per Veliz, Musa e Moumbagna. Profili e giocatori di diverse età e ruoli son tenuti sott'occhio, ma intanto bisognerà risolvere la questione punta e quella contrattuale del tecnico.