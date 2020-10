Il report dell’allenamento odierno: infortunio per Dijks

A due giorni dalla partita di Benevento, i rossoblù hanno svolto una seduta tattica con prove di conclusioni a rete. Non si è allenato Mitchell Dijks a causa di un trauma contusivo-distorsivo del piede sinistro. Lavoro differenziato per Arturo Calabresi. Domani, vigilia di Benevento-Bologna, i rossoblù sosterranno la seduta di rifinitura a porte chiuse prima della partenza per la Campania.

Con l’infortunio di Dijks, molto probabilmente verrà confermato Aaron Hickey a sinistra. Oggi il terzino scozzese classe 2002 è stato ufficialmente presentato e dopo la bella prestazione contro il Parma può essere riproposto da Mihajlovic contro il Benevento.