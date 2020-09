Il report dell’allenamento di oggi

Il Bologna si prepara alla sfida amichevole di sabato contro l’Entella.

La squadra si è allenata sotto l’occhio attento del mister Sinisa Mihajlovic, che a due giorni dall’ultimo match pre-campionato ha svolto una serie di esercitazioni tecnico-tattiche. Da segnalare il rientro in gruppo degli ultimi nazionali che sono stati impegnati in Nations League: Lukasz Skorupski, Mattias Svanberg, Andri Baldursson e Andreas Skov Olsen. Continua le terapie per recuperare dall’infortunio Gary Medel. Lo riporta il sito ufficiale del Bologna Fc.