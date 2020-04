Il protocollo per la ripresa della Serie A: la situazione

La situazione non sembra volersi sbloccare. C’è ancora grande incertezza e preoccupazione, al governo come nel calcio. Le istituzioni stanno cercando di venirne a capo, ma non è semplice: le ipotesi sono tante, ma è sempre più complicato metter d’accordo tutti. La strada della Figc però è stata tracciata. Il protocollo medico che la Federazione ha sottoposto al governo prevede di iniziare i primi test medici dal 27 aprile, riprendere gli allenamenti individuali dal 4 maggio e ricominciare poi i campionati professionistici ad inizio giugno.

Mercoledì 22 aprile il Ministro dello Sport Spadafora discuterà con Gravina – che si è già detto d’accordo alla ripresa – per trovare una soluzione definitiva: il calcio italiano aspetta ancora l’ok ufficiale per la ripresa delle sedute. Contro il sistema rema però la Lega Pro, che pare pronta a chiedere lo stop definitivo del campionato: sebbene questo protocollo sia considerato applicabile solo alla Serie A, questa mossa non è piaciuta né alla Serie B né alla Serie D. Nei prossimi giorni ne sapremo di più.

Fonte: “Tuttomercatoweb”