Il programma di domani: allenamento alle 10

Nella seduta odierna buone notizie per Marko Arnautovic e Stefan Posch: i due si sono allenati con il resto dei compagni, il che significa che i rispettivi problemi fisici, fastidio al flessore per il primo e frattura alla mano per il secondo, sono ormai alle spalle. Continuano nel loro lavoro differenziato invece Musa Barrow e Riccardo Orsolini.