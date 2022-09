Il programma del Settore Giovanile

L’ Under 18 di Luigi Della Rocca , domani alle 15 presso il Centro Sportivo “Monteboro” di Empoli (FI), gioca contro l’ Empoli la gara valida per la 3^ Giornata di Girone A . Solo la Fiorentina, dopo 180 minuti, è a punteggio pieno: questo vuol dire che i rossoblù, con i due punti conquistati tra Napoli e Lecce, sono al 5° posto.

L’Under 16 di Luca Sordi, domenica alle 15 presso il Centro Sportivo “Biavati”, sfida il Modena, nella gara valida per la 2^ Giornata di Girone C.