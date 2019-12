Il Milan passa a Bologna 2-3

Sei punti per il Milan sulla via Emilia. Dopo Parma i rossoneri espugnano anche Bologna. Due a tre il risultato finale, con i rossoblù sempre a inseguire e due volte sotto di due gol. Piatek, su rigore, ed Hernandez aprono le marcature, il Bologna trova un autogol del terzino milanista, ma ad inizio ripresa chiude Bonaventura. Inutile il rigore di Sansone nel finale.

Mihajlovic sceglie Skov Olsen per Orsolini, Denswil è terzino sinistro, Schouten sostituisce Medel. Il Milan approccia meglio e già al 13′ trova un rigore molto discusso per fallo di Bani su Piatek, azione nata da una palla persa di Tomiyasu. Il polacco trasforma. Il Bologna non reagisce, soffre il pressing del Milan e fatica a disinnescare il duo Suso-Piatek. Al 32′ proprio lo spagnolo taglia l’area con un radente sinistro, si inserisce Hernandez per il raddoppio. I padroni di casa riescono però a riaprirla al 40′, sul corner di Sansone è proprio Hernandez a insaccare.

Con la partita riaperta, ci si aspetta un Bologna diverso nella ripresa, ma al primo minuto il Milan trova il tre a uno. Il pressing rossonero funziona, ne approfitta Bonaventura per un sinistro a giro imprendibile. Mihajlovic ci prova con Svanberg, Santander e Orsolini, ma si espone al contropiede. Il Milan non trova il quarto allora il Bologna può accorciare di nuovo. Chiffi non sanziona un fallo di Hernandez su Orsolini in area, solo il Var riesce fargli cambiare idea: rigore e Sansone trasforma. Gli assalti finali però non portano al pari, qualche mischia e poco altro. Vince il Milan. Niente continuità per il Bologna dopo Napoli, ora ci proverà con l’Atalanta.