Lazio-Bologna – Statistiche, precedenti: negli ultimi sette anni…

Lazio e Bologna si sfideranno sabato sera alle 20:45 allo stadio Olimpico. Entrambe le squadre negli ultimi 5 incontri hanno vinto 1 volta sola e vengono da una sconfitta nell’ultimo match di campionato. La Lazio ha vinto solo contro il Cagliari per 2-0, ha pareggiato 1-1 contro l’Inter e ha perso contro il Napoli per 1-3 e la Sampdoria per 3-0. Il Bologna, invece, viene da 3 sconfitte contro il Sassuolo per 3-4, il Benevento per 1-0 e il Milan per 2-0. Tra le ultime 5 partite c’è la vittoria contro il Parma per 4-1 e il pareggio contro il Torino per 1-1.

Scheda 1 di 6