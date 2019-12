Il maestro Sinisa sfida l’allievo Donnarumma

Gigio vorrebbe riabbracciarlo, Sinisa farà di tutto per essere presente e ricambiare l’affetto del portiere. I due sono legati dall’indissolubile filo del destino. Fu proprio il serbo a lanciare in Serie A il portierone rossonero, all’epoca appena sedienne. “Sinisa è un leone. In campo ti da sempre qualcosa in più. Se vuole dirti qualcosa te la dice in faccia, è questo il suo bello”. Così Donnarumma descrive il serbo, lui che leader del Milan lo sta diventando partita dopo partita.

Un giovane leader incoronato da Boban, che deve però tutto al coraggio di Mihajlovic. Sinisa non poteva sapere quello che sarebbe successo una volta scelto di schierare Donnarumma al posto di Diego Lopez, ma rimane che fu il primo a scommettere sulle doti del ragazzino. Un coraggio a cui non si è avvezzi nel calcio odierno. Domani i due si sfideranno in un Bologna-Milan che profuma di Ibrahimovic e di speranze rinnovate dopo un avvio altalenante. Gigio ci sarà, Sinisa solo se il meteo lo permetterà, nella sfida del destino tra due che dal destino, sono già stati legati.

Fonte: la Gazzetta dello Sport.