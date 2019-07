Il Felsina Calcio diventa grande: “Obiettivo vincere, ma con i nostri principi”

Il Felsina Calcio, dopo solo due anni, sbarca tra i grandi. La società ha deciso di dare vita alla prima squadra partendo dalla terza categoria. A introdurre questa nuova avventura, nella conferenza stampa al Macron Store di Stalingrado, il vice presidente Federico Palazzoli:

“Questa iniziativa è cominciata mesi fa e si è mossa rapidamente, abbiamo voluto fare la prima squadra in maniera veloce e vogliamo cercare di trasmettere anche nel calcio vero i nostri valori. Partiremo dal gradino più basso con i nostri valori etici e morali, aspetti che con i fatti abbiamo portato avanti in questi due anni. Giocheremo nel campo sintetico di Ponte Ronca e ci alleneremo allo Zoni. A guidare la squadra ci sarà mister Arcari. Lo sponsor è tuttobolognaweb.it che dall’inizio ci supporta e promuove le nostre iniziative. Un sito con tanto seguito è stato fondamentale per farci conoscere”.