Il derby è rossoblù: Corazza e Zirkzee piegano il Cesena

Con un gol per tempo il Bologna supera agevolmente il Cesena e si qualifica per i Sedicesimi di Finale di Coppa Italia.

Dopo appena 2' sblocca il match il baby Corazza, in gol all'esordio ufficiale con la maglia del Bologna: Arnautovic viene anticipato a centro area, la palla diventa buona per il giovane rossoblù che grazie anche ad una deviazione piazza il destro alle spalle di Pisseri. All'80' la rete che chiude la partita porta la firma di Zirkzee: finta da far strabuzzare gli occhi per liberarsi di un difensore del Cesena, e sinistro piazzato che non lascia scampo a Pisseri. Bologna che nel prossimo turno se la vedrà contro la vincente tra Verona e Ascoli.