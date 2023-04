Il Dall’Ara aspetta il Milan, superata già quota 23.000

Dopo il 3-0 nello scontro diretto contro l' Udinese , il Dall'Ara è pronto a ritrovare il Bologna nella prossima partita casalinga contro il Milan. Contro i rossoneri si profila una quota presenze altissima, e il dato condiviso dalla società rossoblù è chiaro in questo senso, con diversi settori già esauriti:

"Grande entusiasmo rossoblù: dopo i tre punti ottenuti con l’Udinese, e in attesa del prossimo turno a Bergamo, continua forte anche la prevendita per #BFCMilan del 15/4 alle 15. Fra biglietti venduti e abbonamenti siamo già oltre le 23000 presenze al Dall’Ara, con le Curve esaurite, i Distinti quasi, e tagliandi disponibili in tutti i settori della Tribuna". Così il Bologna tramite i propri canali ufficiali.