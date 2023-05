Il Cor Sport boccia Orsato in Bologna-Roma: mancano due rigori ai giallorossi

Non è un trattamento coi guanti quello riservato dal Corriere dello Sport per Daniele Orsato. L'arbitraggio del fischietto di Vicenza viene valutato con 5 pieno in pagella, contestato di non aver assegnato due rigori ai giallorossi. A partire dalla sbracciata di Lykogiannis su Ibanez – citata anche da José Mourinho a fine gara – al contatto Sosa-Solbakken.