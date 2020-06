Il Cies premia i rossoblu, Tomiyasu e Orsolini tra i top della Serie A

Secondo l’osservatorio calcistico del Cies, il Bologna pare avere in mano un tesoretto da circa 70 milioni di euro.

Sono due infatti i giocatori rossoblu inseriti nella speciale classifica in base al proprio valore di mercato.

Stiamo parlando di Tomiyasu e Orsolini, rispettivamente al quarto posto per quanto riguarda la classifica dei difensori e all’undicesimo per quella degli attaccanti.

Se per il giapponese il valore di mercato si aggira intorno ai 33 milioni di euro, per l’esterno rossoblu si parla di circa 37 milioni, cifre da capogiro per due pilastri della rosa rossoblu.

Fonte: TMW