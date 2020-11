Il caso di Ciro Immobile divide la serie A

Il virus di Ciro Immobile spacca la Serie A. Dai tamponi effettuati, si legge oggi su Il Corriere dello Sport, l’attaccante della Lazio presenta un gene N che ha portato la Uefa a considerarlo positivo.

Tutt’altra versione è quella del laboratorio di riferimento della Lazio: questo gene è facente parte della famiglia dei Coronavirus ma non è legato al Covid-19. In tutto questo Immobile gioca e segna in campionato, vedi l’ultima partita contro il Torino vinta dai biancocelesti per 4-3. Questa situazione ha portato i granata a scrivere alla procura, che al momento ha secretato gli atti dell’indagine in attesa di decidere se far scattare o no un deferimento.