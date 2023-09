Il calciomercato del Bologna per la stagione 2023/2024

Tra cessioni importanti come Arnautović e acquisti promettenti come Giovanni Fabbian, ecco le principali operazioni dei Rossoblù. Ma la sessione estiva di calcio mercato non è ancora chiusa…

Dopo l’ottima stagione disputata la scorsa stagione, l’obiettivo del Bologna guidato da Thiago Motta è quello di fare bene anche quest’anno, puntando alla salvezza e, perché no, alla zona coppe europee. Nel campionato 2022/2023 i Rossoblù hanno raccolto ben 54 punti che li ha portati alla nona posizione in classifica, a sole due posizioni dalla qualificazione alla Conference League. In realtà, a causa della squalifica della Juventus dalle competizioni continentali, quest’anno sarà la Fiorentina a partecipare alla Conference League, che ha accumulato solo due punti in più del Bologna (56). Quindi si può dire che l’Europa è sfuggita davvero per poco l’anno scorso. Per puntare alla parte alta della classifica, nel campionato che è appena iniziato, i vertici della squadra – in primis il responsabile dell’area tecnica Sartori – hanno cercato di rafforzare la squadra, tenendo ovviamente in considerazione l’equilibrio finanziario che è così importante di questi tempi.