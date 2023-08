Il Bologna vince in rimonta a Utrecht: decidono Zirkzee e De Silvestri

Senza sei giocatori, tre infortunati, Posch, Barrow e Orsolini, e tre che dovrebbero arrivare dal mercato, terzino sinistro e due esterni di attacco, il Bologna apre la tournée olandese con una vittoria in rimonta contro l'Utrecht per due a uno. Partita non spumeggiante, soprattutto nel primo tempo, che poi si è stappata nella ripresa con la girandola di cambi e qualche riserva in campo da entrambe le parti. La squadra di Motta si conferma cantiere aperto e sperimentale sulle fasce, provati Mazia e Raimondo esterni alti, Sosa e Aebischer terzini, e la vera novità è stata rappresentata nella ripresa da un quarto d'ora assieme per Arnautovic e Zirkzee. Intesa tutta da trovare ma può essere un indizio. L'olandese, però, sembra essersi trovato meglio da punta centrale nell'ultima mezz'ora andando in gol e sfiorandone un altro. Rossoblù comunque in difficoltà nel primo tempo nella creazione di occasioni e nell'innesco delle fasce e della verticalità per Arna, meglio nella ripresa quando l'Utrecht si è aperto e ha concesso spazi tra le linee in cui i rossoblù si sono incuneati meglio anche grazie ad un livello tecnico complessivamente sceso come spesso accade nei secondi tempi estivi. Di sicuro, per Motta gli esperimenti vanno avanti da un mese con gli esterni non a piede invertito e la ricerca di nuove linee di gioco senza lo sfogo dei titolari all'ala. Per il resto l'impronta resta la stessa della passata stagione, ovvero l'intenzione di giocare palla da basso e pressare alto alternando momenti di alta intensità ad altri di attesa per generare il sacro equilibrio mottiano. Vantaggio interno al 56' con un bel sinistro di Descotte all'angolino, poi rimonta rossoblù con Zirkzee al 76', abile a sfruttare una indecisione difensiva, e con il classico stacco aereo di De Silvestri tre minuti più tardi. Ora due giorni di allenamenti poi chiusura della tournée il 5 agosto contro l'Az Alkmaar. Successivamente partirà l'avvicinamento alla Coppa Italia e per Motta, si spera, anche quello ai nuovi innesti dal mercato.