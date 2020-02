Il Bologna troverà un clima bollente all’Olimpico

L’ambiente di Roma è sempre stato molto caldo e animato, si sa. Domani sera arriverà il Bologna, e probabilmente si troverà di fronte un Olimpico a dir poco bollente, soprattutto se Sinisa Mihajlovic dovesse stupire ancora una volta tutti e presentarsi all’ultimo in panchina. A volte, però, la situazione diventa ancor più complicata da gestire per la squadra di casa che non per quella in trasferta. Proprio questo sembra poter essere il caso.

Come riporta “La Gazzetta dello Sport”, sono giorni carichi di tensione questi in casa Roma. Durante l’intervallo della gara contro il Sassuolo, infatti, il ds Petrachi sarebbe intervenuto negli spogliatoi in maniera piuttosto rude ed avrebbe strigliato la squadra con toni abbastanza accesi, tanto che sarebbe stato proprio Fonseca a placare gli animi. Questo ovviamente non avrebbe aiutato a migliorare i rapporti tra l’ex dirigente del Torino e i giocatori, che da settimane non riescono più a funzionare come ad inizio stagione. L’ambiente sarà sicuramente caldo: da capire ora da che parte si schiereranno i tifosi domani sera. L’impressione è che la gestione della gara non sarà semplice per nessuna delle due squadre.