Il Bologna si prepara per il calciomercato invernale

Le opzioni del Bologna in vista della prossima sessione di calciomercato

Redazione TuttoBolognaWeb

Sebbene chi desidera sapere tutto sul mondo del calcio e del fantacalcio, anche relativo al Bologna, possa far riferimento a questo sito, in questo articolo vogliamo dare un’occhiata a quelle che sono le opzioni del Bologna in vista della prossima sessione di calciomercato. Con il suo decimo posto nella classifica di Serie A, con sette vittorie, tre pareggi e sette sconfitte al netto di diciassette partite, la squadra bolognese ha intenzione di effettuare qualche modifica alla rosa di giocatori disponibili, specialmente dopo le due partite perse consecutivamente nelle ultime due giornate di campionato. Salire di posizione per la squadra bolognese è uno degli obiettivi principali della stagione, specialmente perché con un sesto posto più che raggiungibile il Bologna potrebbe andare ad affrontare i preliminari per la Conference League. Andiamo quindi a vedere quelle che potrebbero essere le opzioni del Bologna, sia in uscita che in entrata, che potrebbero dare la spinta necessaria alla squadra di Mihajlovic.

Cosa cerca il Bologna

Con Barrow assente per gli impegni legati alla Coppa d’Africa in programma per i primi due mesi del 2022, l’allenatore del Bologna ha richiesto un attaccante aggiuntivo che possa contemporaneamente colmare il vuoto e alternarsi ad Arnautovic nelle partite di Serie A. Oltre a questo problema, un altro grattacapo per Mihajlovic resta il reparto del centrocampo e ultimamente si pensa che il commissario tecnico abbia già puntato gli occhi su un possibile nuovo acquisto. Il giocatore in questione è il cileno Marcelino Ignacio Nunez Espinoza, classe 2000 e centrocampista attuale sia dell’Universidad Católica che della nazionale.

Dotato di una grande duttilità che lo rende abile sia come regista di gioco che come ala su entrambi i lati, il giocatore si distingue anche in termini di tecnica e fisicità. Nel campionato cileno di quest’anno il centrocampista si è distinto per aver segnato sei reti in 28 presenze e il suo cartellino, in scadenza a fine 2022, è attualmente quotato a tre milioni di euro dalla società cilena. Vedendo gli ultimi risultati della squadra, non è da escludersi che il giocatore possa quindi approdare al Bologna già da gennaio 2022.