Il Bologna si allena al…

Il Bologna continua ad allenarsi in vista della Juventus. Oggi però il programma cambia: niente seduta tecnica a Casteldebole, ma direttamente allo stadio Dall’Ara per riprendere confidenza con quel terreno di gioco. Allenamento previsto per stasera ore 20.30, ovviamente a porte chiuse.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“La preparazione della squadra continuerà oggi con una seduta a porte chiuse alle 20:30 allo stadio Dall’Ara”.

La squadra torna dunque in via Andrea Costa dopo 111 giorni da Bologna-Udinese 1-1 del 22 febbraio, ultima partita prima del lock down.