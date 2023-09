Il Bologna si allarga: nasce la squadra di Futsal femminile

La squadra giocherà i match di campionato nell’impianto “Vasco de Gama” e svolgerà tre allenamenti più la partita. Tutto sotto gli occhi del responsabile del settore femminile, Gianni Fruzzetti, e del responsabile progetto futsal, Gianluca Matera: «Quando un anno fa abbiamo aperto il progetto futsal», le parole di Matera. «In accordo con la società, nella tabella di marciatriennale era presente anche il settore femminile. Era giusto che, come in tutti gli ambienti strutturati, anche Bologna avesse questa sezione. Abbiamo iniziato ieri con grande entusiasmo, le ragazze avevano gli occhi che brillavano: come successo con i ragazzi del maschile, l’ingresso di una realtà come Bologna in un mondo come quello del futsal – due dimensioni imparagonabili – porta in tutti noi grande orgoglio». Ancora attesa per quanto riguarda il campionato: «Siamo in attesa di capire se sarà regionale o extra. L’obiettivo, ovviamente, è quello di salire in fretta con una compagine formata da ragazze nate e cresciute a Bologna».