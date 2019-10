Il Bologna sfida la miglior difesa del campionato

Questa sera il Bologna farà visita al Cagliari alla Sardegna Arena, gara valida per la 10^ giornata di Serie A. I rossoblu sfidano una squadra forte, e soprattutto in salute: i sardi hanno fatto un mercato molto importante, e puntano a togliersi belle soddisfazioni in questo campionato. La squadra di Maran ha perso le prime due gare casalinghe, e poi ha ottenuto 7 risultati utili consecutivi: il Cagliari è 7^ in classifica con 15 punti, alla pari della Lazio 6^.

Nonostante le perplessità estive circa gli interpreti della difesa sarda, il Bologna si troverà di fronte alla miglior difesa della Serie A: il Cagliari ha infatti subito appena 8 reti. Come loro solo Juventus ed Hellas Verona. Dopo aver incassato 3 gol nelle prime 2 gare alla Sardegna Arena contro Brescia ed Inter, la formazione di Maran si è compattata: il Cagliari non ha più perso, riuscendo addirittura a sbancare il San Paolo senza subire gol dal Napoli. I sardi hanno fin qui fatto meglio in trasferta a livello di numeri, ma davanti al proprio pubblico non vorranno fallire: nel campionato italiano, tutto parte dalla difesa.