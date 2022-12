Il Bologna ricorda Pelè e le tre amichevoli col Santos nel 1971

Il club rossoblù ha ricordato le tre amichevoli a fine stagione che il Bologna disputò in una tournée oltre Oceano con la squadra paulista, che contestualmente stava preparando il primo Brasilerao della storia dopo aver dominato il proprio campionato statale. Due vittorie per i brasiliani e un pareggio. I rossoblù giocarono in totale cinque partite e dopo due vittorie sul West Ham, venne affrontato per tre volte il Santos. Prima sfida a Toronto con 23mila spettatori con vittoria 2-1 del Santos (in gol anche Pelé), seconda a Jersey City finita 1-1 con gol di Jader e Savoldi, mentre la terza a Montreal vide i brasiliani vincere 1-0 con gol di O Rey.