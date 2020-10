Il Bologna Primavera vince 1-2 contro il Genoa

Alle 14:30 la Primavera del Bologna è scesa sul campo sportivo Begato, per Genoa-Bologna valida per 5ª giornata del campionato Primavera 1. I ragazzi di Stellini arrivavano dalla vittoria nel derby, mentre dall’altra parte i ragazzi di Zauri dalla sconfitta rimediata contro la Spal. E’ arrivata dunque la reazione della squadra rossoblù che ha espugnato Genova uno a due in rimonta.

Al 10′ minuto del primo tempo, il Genoa si è portato subito avanti grazie alla rete di Dalla Pietra. Errore difensivo di Khailoti che regalava la sfera all’attaccante del Grifone che davanti a Prisco non sbagliava. Il Bologna ha avuto diverse occasioni per pareggiarla e al minuto 4o’ Rabbi ha poi trovato il gol del pareggio. Iniziativa di Rocchi dalla destra, cross basso al centro per Pagliuca che ha costretto Agostino ha respinta, lesto il tap-in di Rabbi che insaccava il pallone in rete. Durante la ripresa entrambe le squadre hanno cercato il gol del vantaggio e, nel momento migliore del Genoa, è stato il Bologna a passare al 77′ con Rocchi. Contropiede fulmineo per l’attaccante che ha fatto partire un gran destro imparabile per Agostino.

IL TABELLINO DI GENOA-BOLOGNA:

Genoa: Agostino; Boli (45′ De Angelis), Serpe, Zaccone, Turchet; Dumbravanu, Cenci, Eyango (61′ Vassallo); Kallon, Estrella (72′ Conti), Dellapietra (72′ Konig). Allenatore: Chiappino A disp.: Piccardo, Mukaj, Chiricallo, Di Razza, De Angelis, Konig, Ebongue, Gronberg, Maglione, Besaggio, Zielski. All: Stellini

Bologna: Prisco; Arnofoli, Montebugnoli, Milani, Khailoti; Farinelli, Roma (72′ Roma), Ruffo Luci; Pagliuca, Rabbi (88′ Cudini), Rocchi (88′ Sigurpalsson) A disp.:Molla, Motolese, Paiva, Akampora, Arnofoli, Cavina, Petrelli, Viviani, Grieco, Boriani, Cossalter, Di Dio, Fabretti, Cudini, Sigurpalsson All: Zauri

Marcatori: 10′ Della Pietra (G), Rabbi (B)

Ammoniti: 16′ Zaccone (G), 45′ Rabbi (B), 77′ Rocchi (B)

Arbitro: sig. Panettella di Gallarate