Il Bologna in nazionale

Il Bologna con una nota apparsa sul sito ufficiale comunica quali sono i propri tesserati che a breve partiranno per rappresentare la propria nazione: c’è la prima chiamata in azzurro per Riccardo Orsolini, mentre gli altri giocatori impegnati con la nazionale maggiore sono Skorupski con la Polonia, Medel con il Cile e Krejci con la Repubblica Ceca. Svanberg e Skov Olsen sono invece stati chiamati dalle selezioni Under 21 rispettivamente di Svezia e Danimarca, infine Baldursson si unirà all’Islanda Under 19.