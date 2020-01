Il Bologna in 10 soffre e impatta 1-1 col Verona

Il 2020 è ancora privo di vittorie per il Bologna che non è andato oltre l’uno a uno al Dall’Ara contro il Verona. Vantaggio nel primo di tempo di Bani in mischia, poi l’espulsione proprio del centrale nel secondo tempo e il pareggio di Borini. Nel finale Skorupski ha salvato più volte il risultato.

Mihajlovic lancia a sorpresa Schouten con Dominguez, Santander davanti. I rossoblù approcciano bene la gara, Sansone si costruisce un paio di situazioni interessanti ma il vantaggio arriva da corner dove Bani fruga nella spazzatura e insacca al 20′. Bene il Bologna nel primo tempo, ancora Sansone slalomeggia poi colpisce il palo, Soriano ci prova da fuori ma Silvestri devia. Il Verona si vede con una zuccata di Rahmani parata da Skorupski e una deviazione di Di Carmine di poco a lato. Nel finale di tempo Dawidowicz ferma Santander in contropiede, per Ayroldi è mano e rigore ma il Var giustamente sanifica una decisione sbagliata (il difensore tocca di petto e fuori area).

Nella ripresa l’Hellas esce con grinta e mette apprensione al Bologna. Danilo salva un gol già fatto di Di Carmine, poi al 66′ Bani esce alto su Zaccagni, fallo da dietro e secondo giallo. Rossoblù in dieci. Juric fiuta il sangue e mette Borini, ma Skorupski si erge a baluardo parando tutto quello che c’è da parare: nell’ordine salvataggio di piede sul neo entrato, deviazione volante su Di Carmine e ancora su Borini dopo botta da fuori. Il gol, però, è nell’aria: Lazovic scappa per l’ennesima volta a Tomiyasu e pennella proprio per la testa di Borini, 1-1 al 81′. Finale da brividi, Skorupski salva su conclusione di Lazovic con un Bologna asserragliato in difesa. Alla fine il pari va bene ai rossoblù, meno all’Hellas che pregustava altri tre punti. L’appuntamento con la vittoria per Sinisa e compagnia è rimandata.