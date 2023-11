Il Bologna Futsal torna in campo nel campo: sfida contro il Potenza Picena

Il Bologna torna in campo dopo il rinvio della gara contro l’Atlante Grosseto, a causa della grave alluvione che ha di recente colpito la Toscana. La 5^ giornata di campionato lo porterà al Palaprincipi di Porto Potenza Picena, provincia di Macerata, in casa del Kappabi Futsal Potenza Picena. L’orario di inizio è fissato per le ore 15: in palio ci sarà il 3° posto in classifica, al momento detenuto dai rossoblù con 7 punti all’attivo. I potentini, con una partita in più, tallonano i futuri ospiti al 4° posto, con 5 punti. Allo stop forzato dei rossoblù fa da contraltare l’ottimo pareggio conseguito in trasferta dai giallorossi, i primi in grado di strappare un punto alla Ternana. Gli umbri perdono così la vetta, che resta saldamente nelle mani della Dozzese, vittoriosa sì, ma per una sola lunghezza, contro il Real Fabrica.