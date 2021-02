Il Bologna femminile vola: in testa in solitaria in Serie C

Bologna femminile in testa, e in solitario, alla classifica del Girone C di Serie C. Le rossoblù hanno vinto in trasferta per o-1 lo scontro diretto con il Filecchio, ottenendo il sesto successo di fila su altrettante partite e accumulando due punti di vantaggio sull’Arezzo fermato dalla Sassari Torres sull’1-1 e tre proprio sul Filecchio.

Il tabellino della gara

FILECCHIO-BOLOGNA 0-1

FILECCHIO: Marchetti, Bengasi, Caucci, Cirillo, Fenili, Gargan, Lehmann, Moni, Pieroni, Siegrest, Tognarelli.

A disp.: Acciari, Angeli, Bigalli, Cotrer, Di Lupo, Franchi, Manganiello, Motroni, Vergaro.

All.: Passini.

BOLOGNA: Bassi, Giuliano, Becchimanzi, Marcanti, Simone, Rambaldi (67’ Cartarasa), Sciarrone, Racioppo, Mastel (88’ Perugini), Zanetti (67’ Magnusson), Minelli (75’ Hassanaine).

A disp.: Sassi, Mingardi, Shili, Filippini, Patelli.

All.: Galasso

ARBITRO: Sig. Cravotta

MARCATRICI: 42’ Minelli (B)

AMMONIZIONI: Sciarrone (B), Gargan, Di Lupo (F)

