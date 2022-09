Il Bologna femminile vince a Venezia ed è secondo

Buon avvio di campionato per il Bologna femminile di Bragantini. Due vittorie e un pari in tre partite dopo il successo esterno di ieri sul Venezia di Marino. Grazie alle reti di Gelmetti e De Biase, le rossoblù hanno espugnato il Taliercio per uno a due fissandosi a sette punti in classifica al secondo posto dietro Lumezzane, Merano e Vicenza a quota nove.