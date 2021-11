Il Bologna Femminile vince 3-0 a Riccione

Terza vittoria in campionato

Bella e importantissima vittoria per il Bologna Femminile di mister Michelangelo Galasso, che esce dalla complicata trasferta sul campo del Riccione con tre punti molto preziosi. In seguito a questo successo, Arcamone e compagne salgono a quota 9 punti in classifica puntando all’impegno casalingo del prossimo weekend, quando a Bologna arriverà la Vis Civitanova, che finora ha conquistato solamente due punti.