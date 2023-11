Il Bologna femminile torna alla vittoria: Pavia battuto 2-0

Dopo due mesi, il Bologna femminile torna alla vittoria, e lo fa con una prestazione solida contro il Pavia Academy , nell’ 8° turno di Serie B : 2-0 il risultato in favore delle rossoblù, grazie ai gol di Kustrin e Gelmetti .

Il risultato porta la squadra di Bragantini al decimo posto in classifica con 8 punti, a meno uno proprio dal Pavia.

«Sono tre punti molto importanti, anche perché quando si viene da un periodo un po’ così, può scendere l’autostima. Questa settimana ci siamo compattate e abbiamo messo in campo una prestazione importante con l’abnegazione di portare a casa il risultato. Dobbiamo capire che, per affrontare le partite, serve mettere in campo tutto il necessario.