Il Bologna Femminile sconfitto 1-0 a Padova

Ottava sconfitta per le rossoblù

Sono ancora gli episodi a costare caro alle ragazze di mister Michelangelo Galasso, in seguito a una partita per lo più dominata e in cui le rossoblù davano la sensazione di poter creare dei pericoli dalle parti dell’estremo difensore avversario. Alla mancanza di incisività, si è unita la sfortuna per aver subito il gol del definitivo 1-0 a dieci minuti dal termine. Una sconfitta immeritata e difficile da digerire per quello che è stato l’andamento del match, ma subito da dimenticare per pensare alla sfida di domenica prossima contro lo Jesina.