Il Bologna femminile perde ancora: il Genoa passa, Antolini spreca un penalty

Prosegue il momento difficile del Bologna femminile di Bragantini. Terza sconfitta consecutiva per le rossoblù, inchiodate dal Genoa che è passato a Bologna per zero a uno con una rete di Massa sul finire del primo tempo. Il Bologna ha poi sprecato un rigore con Antolini a dieci dalla fine. Le rossoblù sono ora decime in classifica con 4 punti, solo uno in più delle terzultime Arezzo e Freedom, mentre a zero punti ci sono Tavagnacco e Ravenna.