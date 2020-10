Il Bologna femminile passa in Coppa Italia di C, in gol la fidanzata di Svanberg

Buon esordio stagionale per il Bologna femminile che ha battuto la Polisportiva Dilettantistica Cella per due a uno in Coppa Italia di Serie C. In gol per il Bologna Sciarrone al 23′ del primo tempo e Alice Magnusson, fidanzata di Mattias Svanberg, al 62′, ha accorciato le distanze per la Cella Bonacini all’83’. Il Bologna ora aspetta la calendarizzazione del match con l’Accademia Spal per decidere chi vincerà il raggruppamento. Per quanto riguarda il campionato si partirà invece l’11 ottobre contro la Sassari Torres.

POL. DIL. CELLA: Annunziata, Naummi, Cristaldi, Blommaert (60′ Frassinetti), Calloni, Cocconi (78′ Gandolfi), Benozzo (69′ Gorrieri), Bonacini, Parizzi, Toma Menotti (62′ Maini), Cavandoli (56′ Razzano).

A disposizione: Benassi, Soragni, Gnisci, Ferrari.

All. Battigello

BOLOGNA: Bassi, Giuliano, Becchimanzi, Racioppo (60′ Perugini), Hassanaine (46′ Marcanti), Rambladi (75′ Patelli), Sciarrone (62′ Mingardi), Arcamone, Master, Magnusson, Minelli (81′ Cattaneo).

A disposizione: Bolognini, Pacella, Berselli.

All.: Galasso

Marcatori: 23′ Sciarrone (B), 62′ Magnusson (B), 83′ Bonacini (C)