Il Bologna Femminile inizia con una sconfitta

Ragazze rossoblù sconfitte a Riccione

Redazione TuttoBolognaWeb

Parte male l'avventura in Coppa Italia di Serie C per il Bologna femminile di Michelangelo Galasso.

Le ragazze rossoblù sono state sconfitte per tre a uno a Riccione con i gol di Dehima (doppietta) e Edoci, per il Bologna Sciarrone. La qualificazione, ora in salita, passerà domenica quando a Granarolo arriverà l'Accademia Spal che ha vinto il primo match.

Le parole di Galasso: "La partita con il Riccione è stata affrontata con determinazione, ma è stata persa per errori individuali tipici del periodo. L’obiettivo ora è provare a recuperare più giocatrici possibili della nuova “rosa”, passando sempre dalla ricerca del risultato. In vista della partita con l’Accademia Spal, il nostro focus in settimana deve andare sull’integrazione sempre più delle nuove arrivate nel nostro modo di proporre calcio".