Il Bologna Femminile batte la Spal e va agli ottavi di Coppa Italia

Il Bologna Femminile non si ferma e continua a vincere, battuta anche l’Accademia Spal. Ieri sera le rossoblù di Mister Galasso hanno vinto il derby per 3-0. Grazie a questa convincente vittoria si sono qualificate agli ottavi di Coppa Italia. Un risultato importante che dà ulteriore fiducia a un gruppo che sta acquisendo consapevolezza e che gioca di squadra, senza individualismi. Protagonista di ieri, Magnusson con una doppietta. Di Hassanaine l’altra rete, brava a respingere in porta un tiro di Mastel parato da Rolfini.

IL TABELLINO DI BOLOGNA-ACCADEMIA SPAL 3-0

BOLOGNA (4-3-3): Sassi; Giuliano, Simone, Sciarrone, Becchimanzi; Cartarasa (58’ Hassanaine), Marcanti, Arcamone (76’ Shili); Magnusson, Mastel (80’ Filippini), Zanetti (58’ Rambaldi) (73’ Racioppo).

A disp.: Di Vincenzo, Patelli, Sammarco.

All.: Galasso

ACCADEMIA SPAL (4-3-3): Rolfini; Carabelli, Esquilli (46’ Bizzo), Filippini (58’ Spinelli), Braga; Martello, Benetti, Grassi (85’ Melany); Fratini (81’ Braga), Pirani, Vannini (76’ Calabri).

A disp. Sattin, Natilla, Merli.

All.: Malagolini

AMMONIZIONI: 69’ Arcamone (B); 72’ Pirani (S), 76 Marcanti (B)

MARCATRICI: 21’ e 73’ Magnusson, 66’ Hassanaine (B)