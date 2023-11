Il Bologna entra in ECA Working Group

Il Bologna entra a far parte di ECA Sustainability Working Group per il ciclo 2023-2027. Nelle giornate di mercoledì 15 e giovedì 16 settembre il Bologna ha preso parte al meeting di apertura dell’ECA Sustainability Working Group organizzato dall’European Club Association in collaborazione con UEFA.

Svoltosi a Ginevra, l’evento è stato caratterizzato da una tavola rotonda e un workshop per promuovere attivamente la sostenibilità sociale e ambientale in tutto il calcio europeo dei club. Questo gruppo di lavoro sarà fondamentale per plasmare il futuro del panorama calcistico europeo per club e guiderà le posizioni interne dell’ECA sul ruolo del calcio europeo rispetto alle questioni di sostenibilità, esplorando al contempo le opportunità di crescita e cambiamento all’interno dei membri dell’ECA e delle competizioni per club UEFA.