Il Bologna e Bimbo Tu insieme per “Accendi l’oro – Accendi la speranza”: domenica iniziativa al Dall’Ara

In questo mese, per richiamare l’attenzione di tutti sul tema, si illuminano di luce dorata edifici, monumenti e punti simbolici di diverse città. Inoltre viene distribuito pubblicamente il nastrino dorato – Gold Ribbon, simbolo dell’Oncoematologia Pediatrica. Chi lo indossa riconosce apertamente la forza, il coraggio e la resilienza dei pazienti pediatrici onco-ematologici e l’oro simboleggia quanto siano preziosi ai nostri occhi.

Domenica 24 settembre, inoltre, in occasione della partita Bologna-Napoli presso dei quattro settori dello stadio (Tribuna, Distinti, Curva Bulgarelli e Curva San Luca) i volontari Bimbo Tu distribuiranno ed applicheranno tatuaggi temporanei dedicati all’iniziativa in maniera che chiunque possa così manifestare il proprio sostegno ai bambini e le bambine che stanno lottando contro il cancro infantile.

L’iniziativa sarà dedicata a Nicole Perera , la 22enne amante del Bologna portata via da un tumore al cervello nel 2019 che, dopo cinque anni di lotta contro questa malattia, ha lasciato a tutti una grande testimonianza: non arrendersi nonostante il dolore e la paura.

Già nel 2019 il Bologna e Bimbo Tu si erano uniti per ricordare Nicole con l’evento ” Tutti in piedi per Nicole” e a distanza di 4 anni vogliono riportare insieme alla memoria il profondo segno che ha lasciato questa giovane donna nei cuori di tutti.