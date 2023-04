Il Bologna dona tre respiratori neonatali all’Ospedale Maggiore

«Sono orgoglioso del successo di questa terza edizione di “Bologna tifa per i bambini” , in questi anni come Bologna assieme ai nostri tifosi abbiamo fatto squadra con Bimbo Tu e i suoi volontari. Questa consegna rappresenta una tappa importante ma non l’ultima: c’è ancora tanto da fare per aiutare i bambini degli ospedali bolognesi e le nostre iniziative non si fermeranno qui», ha dichiarato Marco Di Vaio che poi ha rilasciato un commento in vista della sfida di domenica al Dall’Ara contro la Juventus: «Sarà una partita bella da giocare, che storicamente crea tanta attesa in città. Nonostante la sconfitta di Verona la squadra sta vivendo un momento positivo quindi c’è grande voglia di scendere in campo e affrontare questa gara nel miglior modo possibile».