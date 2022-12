Il Bologna chiude bene il 2022: vittoria a Verona 0-1

Il Bologna di Thiago Motta si conferma in un buon trend di risultati e vince anche l’ultima amichevole di dicembre al Bentegodi di Verona. Decide un gol nel primo tempo di Orsolini su prezioso assist di Stefan Posch, in una partita che il Verona ha impostato su ritmi alti in avvio per poi calare alla distanza. Discreto Bologna soprattutto nella ripresa, con un buon fraseggio che nel primo tempo era un po’ mancato a causa del pressing scaligero. Hellas vicina al gol con Tameze, traversa, poi Skorupski non ha dovuto compiere grandi parate mentre Montipò nel finale è stato salvato dal palo su diagonale di Aebischer. Buone risposte per Motta quasi da tutti, ad eccezione del solo Moro che si è visto decisamente poco nella partita.