Il Bologna cade contro l’AZ: decide un gol di Poku

Il Bologna privo di Marko Arnautovic , out per affaticamento al flessore sinistro, affronta il suo ultimo test amichevole pre-stagionale contro l’AZ Alkmaar. Primo squillo del match al 6’, conclusione da fuori area tentata da Dominguez: respinge Ryan. Al 16’ tentativo dalla distanza anche di Pyythia , schierato per la seconda amichevole consecutiva largo a destra vista l’assenza di Orsolini: blocca Ryan. Al 25’ prima occasione del match anche per l’AZ: discesa centrale di Mihailovic che allarga per Wolfe , sinistro incrociato che termina alto sopra la traversa. Al 28’ doppia occasione AZ: prima Skorupski salva sul destro di Lahdo , poi Van Brederode sulla ribattuta calcia alto da posizione favorevole. Senza ulteriori sussulti termina il primo tempo.

La ripresa si apre con il vantaggio dell’AZ: Poku scappa via sulla destra, una volta in area di rigore scherza Beukema con una finta e con il sinistro infila Skorupski sotto l’incrocio dei pali. Oltre al danno la beffa per il Bologna, che nell’azione successiva perde Lucumì per infortunio: cambio immediato e dentro Bonifazi, seguiranno aggiornamenti sulle condizioni del difensore colombiano. Ci prova Pyythia al 60’ con un sinistro al volo dopo un batti e ribatti in area di rigore: palla larga non di molto. Al 64’ primo squillo della partita di Zirkzee: sinistro incrociato dell’attaccante olandese dopo una bella fuga centrale, palla fuori. All’82’ gran staffilata di Karlsson con il destro dal limite dell’area: traversa piena, il Bologna si salva. Meno di un minuto e serve un super Skorupski ad evitare il gol del 2-0 dell’AZ, ci aveva provato Dantes da centro area. Finisce così 1-0 in favore della formazione olandese.