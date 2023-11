In occasione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare , iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare , questa mattina alcuni dipendenti del Bologna e un gruppo di giocatori del settore giovanile, in collaborazione con il partner rossoblù Atlante , hanno preso parte all’iniziativa come volontari.

All’interno del Centro Lame il gruppo ha fornito un servizio di assistenza invitando i clienti del supermercato a donare una parte della propria spesa per le persone in difficoltà e smistando poi i prodotti donati in confezioni divise per categoria.