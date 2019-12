Il Bologna affronterà un’Atalanta a dir poco galvanizzata, ma qualcuno riposerà

Domenica pomeriggio al Dall’Ara il Bologna ospiterà l’Atalanta. La Dea ha appena compiuto un’impresa: alla sua prima partecipazione alla Champions League, passa i gironi e si qualifica agli ottavi di finale. Notte storica per i bergamaschi, specie se si considera l’inizio del torneo: nessuno era mai riuscito a passare il turno dopo aver perso le prime 3 partite del girone. L’Atalanta che giocherà contro i rossoblu sarà dunque a dir poco galvanizzata e consapevole dei propri mezzi.

La squadra di Gasperini potrebbe però arrivare un po’ stanca per via della grande gara giocata ieri sera in Ucraina contro lo Shakhtar Donetsk. Il mister avrà tutt’altro che l’intera rosa al completo. Sicuramente non ci sarà Zapata, ancora infortunato, ed è quasi certa l’assenza anche di Ilicic. Potrebbe riposare Masiello, ma anche uno tra Castagne e Gosens – entrambi autori di una prestazione superlativa in Champions League. Probabilmente saranno invece in campo Hateboer e Malinovskyi, che sono subentrati. Possibile panchina per Muriel: forse ci sarà spazio per il giovane Barrow. Difficile invece pensare che il Gasp possa fare a meno del “Papu” Gomez.