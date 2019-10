Daniele Orsato è il fischietto designato per la prossima partita del Bologna. L’arbitro della sezione di Schio ha diretto il Bologna 18 volte e il bilancio tutto sommato sorride ai rossoblù: 10 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte.

In generale nei confronti della squadra è stato poco severo, una sola espulsione diretta ai danni del Bologna, ma nessuna per doppia ammonizione. Infine un solo rigore assegnato per i rossoblù.